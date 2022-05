Sampdoria, Giampaolo: “Fatto buona gara con coraggio ma ci è mancato il gol”

L'analisi del tecnico blucerchiato dopo il match perso contro la Lazio

Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Lazio, il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo ha analizzato la prestazione della squadra blucerchiata ai microfoni di DAZN: "Nonostante la sconfitta, la Sampdoria ha fatto una buonissima gara contro la Lazio. Addirittura prima del gol loro abbiamo avuto alcune occasioni per passare in vantaggio, poi a fine primo tempo abbiamo commesso un grave errore e siamo andati sotto. Però la mia squadra ha tenuto bene il campo al netto della forza della Lazio. Siamo stati in partita e ci siamo creati qualche opportunità per fare gol. La Lazio sa palleggiare bene e qualcosa dovevamo concederla ma tutto sommato siamo riusciti a limitarli e i due gol subiti sono frutto di posizionamento errato sugli sviluppi di palle inattive. Noi potevamo essere più pericolosi nella finalizzazione e l’ultimo passaggio poteva essere fatto meglio, ma al di là del risultato finale, la squadra ha giocato con più coraggio. Salvezza? Dobbiamo fare qualche punto ancora".