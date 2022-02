Sampdoria, Giampaolo: “Giocato con coraggio contro il Milan ma mancata fase offensiva”

L'analisi a fine gara del tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo dopo la sconfitta contro il Milan

La Sampdoria ha perso contro il Milan e la prestazione non è stata come quella della scorsa settimana col Sassuolo. Sviluppo del gioco con difficoltà contro i rossoneri, ma tanto equilibrio in fase difensiva a San Siro dell'undici blucerchiato. Il tecnico Marco Giampaolo ha analizzato la prova dell'undici ligure ai microfoni di DAZN: "La mia squadra è stata ordinata e abbiamo giocato con coraggio anche se ci è mancata la qualità. Non ho nulla da recriminare nel complesso. Dopo venti minuti siamo stati più alti anche se in avanti non abbiamo avuto il supporto adeguato. Tutto sommato la squadra ha fatto una partita seria e giusta poi in campo ci sono anche gli avversari. Dopo lo svantaggio ho chiesto ai ragazzi di stare in partita fino alla fine. Per Sensi è stato difficile cercare spazi avendo avversari bravi ma ha fatto bene la sua partita. Ho rischiato Quagliarella negli ultimi minuti per cercare di fare qualcosa in attacco ma non è andata come speravamo. Caputo e Sensi mi sono piaciuti ma siamo mancati nella prima costruzione contro un Milan in fiducia e in salute. E' mancata la fase offensiva negli ultimi trenta metri ma dopo venti minuti l'abbiamo messa meglio sul piano tattico. I miei ragazzi sono stati bravi a San Siro e non è facile portare via punti contro i rossoneri". Ultima battuta di Giampaolo per i suoi tifosi: "La mia squadra ha bisogno del proprio pubblico e oggi erano presenti in tanti qui a San Siro, ma dobbiamo fare in modo di avvinare la nostra gente".