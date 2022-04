Sampdoria, Giampaolo: “Giocato con lo spirito giusto. Capisco cosa prova Crisicito”

Il commento a fine gara del tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo

Dopo il derby della Lanterna, il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo ha commentato ai microfoni di DAZN la prestazione della propria squadra: "I ragazzi hanno giocato il derby con il giusto spirito emotivo e con la giusta freddezza. Questa è la vittoria dei calciatori e della tifoseria, io ho gioito internamente. La partita l'abbiamo preparata in funzione di come gioca il Genoa e i ragazzi sono stati bravi attraverso anche il fraseggio, come del resto ha fatto la Lazio che sa palleggiare e contro i rossoblù ha vinto qui. Se la giochi sporca non sai chi può vincerla. Rivolgo un pensiero a Criscito e capisco cosa prova dopo aver fallito un rigore al 90', ma gioisco per i nostri tifosi e per il mio club. Non siamo ancora salvi visto che ci manca qualche punto, ma è giusto festeggiare oggi. Io adesso sono concentrato sull'obiettivo salvezza e sul futuro ci sarà tempo per pensarci". Le critiche prima del derby? Sono abituato. Non leggo i giornali, non sono social. Se dipendesse da me voi non guadagnereste un euro (ride ndr). Fa parte del mestiere, lo so. Ma io non mi sono mai pentito di tornare alla Samp perchè la Samp fa parte di me. Mi sono messo in gioco. Io vado avanti spedito per quello che è il mio lavoro. Non ho rivincite da prendermi. Devo solo fare il mio lavoro. Sono contento per la squadra e per i tifosi".