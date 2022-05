Sampdoria, Giampaolo: “Il club deve mettere apposto tante cose”

Le dichiarazioni di Giampaolo dopo la sconfitta contro l'Inter

Si conclude con una netta sconfitta a San Siro contro l'Inter, un deludente campionato della Sampdoria. Il tecnico blucerchiato, Marco Giampaolo ha analizzato la partita e la stagione ai microfoni di DAZN: "La sconfitta ci sta anche perchè l'Inter è una squadra forte che nove volte su dieci vince contro la Samp, questo è fuori discussione. Sono soddisfatto di come abbiamo giocato nel primo tempo, visto che eravamo in partita. Dopo l'1-0 abbiamo mollato qualcosa ed è venuta fuori tutta la qualità dell'Inter. Devo dire che appena giunta la salvezza siamo migliorati anche sul piano del palleggio, anche rischiando qualcosa. Altrimenti devi correre per forza dietro gli altri. E la squadra lo ha iniziato a fare nel momento che ci siamo salvati aritmeticamente. E questo ci deve portare a fare delle riflessioni perchè bisogna saperlo fare anche prima. La compattezza della squadra non è mai mancata anche se a Genova sono venute fuori voci di un gruppo non unito o di qualche spaccatura o diatriba. No. La squadra è stata brava a stare insieme a me".