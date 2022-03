Sampdoria, Giampaolo: “La vittoria col Venezia vale sei punti”

Il tecnico blucerchiato ha analizzato la prova della sua squadra dopo il successo al Penzo di Venezia

Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria sul terreno del Venezia: "Era uno scontro diretto e i punti sapevamo alla vigilia che valevano doppio, ritengo pertanto che questa una vittoria valga sei punti. Un successo che ci dà ossigeno puro e anche una bella spinta. Ho la sensazione che la squadra lavora bene e segue con attenzione i miei dettami ma se a volte mi arrabbio è perchè so che la squadra ha risorse importanti e può fare e dare di più. Uscire imbattuti dal Penzo è anche importante e i ragazzi hanno giocato da squadra con livello di attenzione alto contro il Venezia. Abbiamo alzato la linea difensiva per rischiare meno e siamo stati bravi per tutti i 90'. I tanti tifosi al Penzo? Siamo orgogliosi del nostro pubblico ma essendo io qui da tempo, conosco la passione e l'attaccamento dei nostri tifosi che sono in grado di fare vincere anche gare impossibili".