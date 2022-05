Sampdoria, Giampaolo: “Lotta scudetto? Non credo saremo noi i giudici”

Il tecnico blucerchiato alla vigilia della gara contro l'Inter

Sulla squadra già salva e su come ha vissuto la scorsa settimana: "Domenica scorsa ho tenuto fede a quello che avevo detto ai calciatori: di non guardare le partite e non disperdere energie nervose", ha esordito Giampaolo. "Io ho fatto la stessa cosa, non ho visto le partite perchè predicavo non solo per loro ma anche per me stesso. Poi mi hanno avvisato, ero solo in terrazza che stavo fumando. Non ero collegato con nessuno". "Il mio primo pensiero è stata la salvezza ottenuta. Ho pensato a tutti quelli che lavorano qui dietro le quinte e che hanno dato una mano oltre ovviamente al mio staff". A livello personale: "Io sono a mio agio in questo club e in questa città".