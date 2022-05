Sampdoria, Giampaolo: “Oggi migliore prestazione della mia squadra. Futuro? C’è tempo”

La squadra ligure ha battuto 4-1 la Fiorentina

Una Sampdoria determinata, cattiva agonisticamente oggi a Marassi ha travolto la Fiorentina con il risultato di 4-1. Il tecnico blucerchiato, Marco Giampaolo ha analizzato ai microfoni di DAZN la prestazione della Sampdoria: "Le partite sono tutte difficili anche quando sei più scarico mentalmente per l'obiettivo raggiunto. Oggi la mia squadra ha fatto la migliore prestazione da quando sono io il tecnico. Il carico mentale ha fatto la differenza visto che la nostra testa era libera per la salvezza raggiunta, mentre la Fiorentina aveva la necessità di fare punti per l'Europa. Sono contento della prestazione e vado avanti. Le critiche le accetto, io ci metto sempre la faccia e le più belle risposte li danno i calciatori. I 36 punti in classifica sono pochi ma bisogna ripartire la prossima stagione con idee chiare". Giampaolo dice la sua su Fabio Quagliarella autore oggi di un grande gol. "Fabio l'ho trovato più maturo di prima e mi dà anche una mano. Detto questo, oggi ha fatto un gol che solo lui può fare". Infine una battuta sul suo futuro: "Il rinnovo del contratto nel cassetto non significa nulla, era prioritario raggiungere l'obiettivo salvezza poi si vedrà avremo tempo di discutere con la società".