Sampdoria, Giampaolo: “Perso a Bologna ma la gara è stata a lungo in equilibrio”

L'analisi del tecnico blucerchiato dopo il 2-0 di Bologna

La Sampdoria esce battuta dal Dall'Ara. Con una doppietta di Arnautovic il Bologna ha avuto la meglio stasera, ma la prova incolore e soprattutto preoccupante dei blucerchiati, fa temere per la salvezza in vista del finale di stagione. Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo ha commentato la gara ai microfoni di DAZN: "La partita è stata a lungo in equilibrio e addirittura abbiamo anche avuto noi una buona occasione per andare in vantaggio. La prima rete di Arnautovic ha cambiato la gara. Ho cercato di modificare l'assetto per essere più offensivi ma poi il secondo gol ci ha chiuso ogni possibilità di rimonta. Si riparte facendo una valutazione delle cose positive viste stasera ma questa è una corsa di nervi per chi deve salvarsi. Si resetta e si ricomincia pensando alla gara contro la Salernitana. Sensi? Ha fatto bene stasera da trequartista, poi sotto di un gol l'ho messo in mezzo al campo ma è stata una variazione per aumentare la qualità. Sta crescendo e migliorando anche sul piano fisico".