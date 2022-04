Sampdoria, Giampaolo: “Prendere due gol in sei minuti è pura follia”

Il tecnico blucerchiato molto rabbuiato a fine gara

La Sampdoria ha perso una partita casalinga importante per la salvezza questo pomeriggio. La vittoria della Salernitana ha aggravato la crisi e il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo ai microfoni di DAZN è apparso molto rabbuiato. Così ha spiegato la sconfitta per 2-1 contro i campani: "La partita è iniziata malissimo. Aver subito due gol in soli sei minuti è pura follia. Non ci sono giustificazioni. Abbiamo avuto una reazione di pancia e poco dopo fatto il 2-1 con Caputo, ma non siamo riusciti a rimetterla in piedi la partita. C'era un rigore per noi per fallo su Quagliarella ad inizio ripresa ma non cerco alibi anche se in settimana la Salernitana ha fatto casino. Siamo feriti e non siamo morti e c'è tanto da battagliare. Il colpo è duro, la sconfitta fa male ma soltanto insieme ne usciremo fuori. Ai ragazzi ho detto che con il senso di appartenenza e la responsabilità collettiva usciremo dal tunnel. Ci assumiamo tutte le responsabilità, io per primo che sono l'allenatore e andiamo avanti. Il pubblico ci ha sempre sostenuto e dobbiamo prenderci anche i fischi dopo il 90'. Adesso bisogna avere comportamenti responsabili da squadra per raggiungere l'obiettivo salvezza".