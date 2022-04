Sampdoria, Giampaolo: “Roma ha qualità superiore ma non sono insoddisfatto”

Il commento a fine gara del tecnico della squadra blucerchiata

Battuta d'arresto per la Sampdoria sconfitta in casa dalla Roma. Il tecnico blucerchiato, Marco Giampaolo, ai microfoni di DAZN ha analizzato la sconfitta: "Il risultato non ci premia ma la Sampdoria ha fatto la partita che doveva fare. Non sono insoddisfatto anche se speravamo in un risultato diverso, siamo stati nella partita. La Roma ha qualità superiore ma siamo riusciti a mascherarla concedendo pochissimo. Abbiamo creato poco ma nel complesso è stata una gara equilibrata. Complimenti alla Roma, ci aspettavamo un risultato diverso ma al netto di qualche errore tecnico l’atteggiamento mi è piaciuto. Si poteva fare qualcosa in più sullo 0-0 abbiamo avuto un paio di occasioni ma anche loro hanno tirato pochissimo ma ha vinto perché ha sfruttato meglio di noi le occasioni. La squadra cresce, non è perfetta per le caratteristiche collettive ma fa le cose per bene e con prestazioni di buon livello arriva dove vuole arrivare".