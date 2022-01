Sampdoria, Giampaolo vuole il ritorno di un suo pupillo

Il tecnico blucerchiato vuole rinforzare il centrocampo

La Sampdoria deve centrare il prima possibile la salvezza. Marco Giampaolo vuole dare la spinta per raggiungere l'obiettivo e il mercato potrebbe dare un aiuto all'allenatore abruzzese. Gli arrivi di Rincon e Magnani , e soprattutto quello di Sensi , possono dare una grossa mano ai blucerchiati. Il tecnico blucerchiato vuole però un altro innesto a centrocampo.

Come riferisce Sport Mediaset, Marco Giampaolo vuole rivoluzionare il centrocampo della Sampdoria e ha fatto una richiesta precisa alla società: riportare in blucerchiato Karol Linetty dal Torino. Fedelissimo di Giampaolo che lo portò in granata.