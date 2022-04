Sampdoria, Giovinco è un rebus: non ci sarà neppure contro la Salernitana

Come sta l'attaccante?

Qualche difficoltà di troppo in questa stagione per l'attacco della Sampdoria che, attualmente orfano di Gabbiadini, avrebbe necessità di trovare nuova linfa. Non basta il solo Caputo in avanti e, il sempre utile Quagliarella. Servirebbe anche il contributo dell'ultimo arrivato Sebastian Giovinco. Il giocatore, giunto nella Genova blucerchiata a gennaio, non è stato praticamente mai utilizzato sino ad oggi. Solo una manciata di minuti per La Formica Atomica che ha accusato diversi problemi fisici, in particolare al polpaccio.