Sampdoria, gli esami confermano: per Bereszynski lesione al menisco

Brutte notizie in casa Sampdoria. I blucerchiati, che occupano attualmente il terzultimo posto in classifica con i loro 9 punti, gli stessi del Genoa, dovranno fare a lungo a meno di Bartosz Bereszynski. Il difensore, infortunatosi durante gli impegni con la nazionale polacca, è stato sottoposto a Roma a degli esami strumentali, i quali hanno evidenziato una lesione al menisco esterno del ginocchio destro. Un infortunio che renderà necessario un intervento chirurgico, la cui data, in accordo con lo stesso calciatore, verrà fissata nei prossimi giorni. Il rientro in campo è previsto per il mese di gennaio.