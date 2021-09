Sampdoria, grana per Ferrero: condannato a pagare… l’agente di Torreira

L'affare risale al 2018 quando il centrocampista era stato ceduto all'Arsenal

Brutte notizie per la Sampdoria e per il presidente Massimo Ferrero. Sono 2,8 i milioni di euro che la Corte d’Appello del Tribunale di Genova ha imposto come condanna alla società per l'affare Torreira. Il club dovrà a pagare tale cifra all'agente Pablo Bentancur, come commissione - più gli interessi maturati - nell’ambito della cessione del centrocampista uruguaiano all’Arsenal, avvenuta ormai nel lontano 2018.