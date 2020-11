Sampdoria, grinta Candreva: “In campionato daremo fastidio a tutti. Qui mi sento come a casa”

“Se me lo chiedessero adesso firmerei al 100% di nuovo”. Parla così Antonio Candreva nel corso della sua intervista rilasciata a Il Secolo XIX. L’esterno della Sampdoria, arrivato a Genova nell’ultima finestra di mercato, ha parlato dell’approdo in blucerchiato e dell’ottimo ambiente trovato con mister Ranieri e i compagni.

Candreva: campionato e ambizioni

“Quando si è saputo che ero sul mercato dell’Inter ci sono stati gli interessamenti di varie squadre”, ha detto Candreva parlando della finestra di mercato. “La Sampdoria, però, è stata la squadra più decisa e il suo progetto è stato il più facile da condividere”. “Per me è stato davvero bello sentire il direttore, il presidente, il mister, Fabio (Quagliarella, ndr). Ci sono state tante telefonate ma tutte simili, si sentiva la spinta positiva. Mi volevano davvero e la mia scelta è stata facile. Qui ti senti subito a casa e io mi son sentito immediatamente così”.

Poi sulle ambizioni della squadra per questa stagione: “Daremo fastidio a tutti, divertendoci. Possiamo fare un bel campionato. Secondo me pensando partita dopo partita possiamo fare un campionato bello, divertendoci, dando fastidio a qualsiasi squadra ci affronti. Non sottovalutiamo l’importanza del divertimento e dell’entusiasmo. Questo gruppo così ampio, di giovani e meno giovani, ha le carte in regola. Poi si vedrà”.