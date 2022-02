Sampdoria, i paragoni di Yoshida: “Gabbiadini è Goku, Thorsby Pikachu”

Parla il difensore giapponese

Il nuovo corso della Sampdoriaè iniziato. Dall'arrivo di Lanna alla presidenza fino a quello di mister Giampaolo sulla panchina. Un cambio di rotta che si vede anche in campo con i calciatori maggiormente coinvolti e in fiducia anche per i risultati che, finalmente, iniziano ad arrivare. Proprio del gruppo squadra ha parlato il difensore blucerchiato Maya Yoshida che si è concentrato soprattutto su due compagni: Manolo Gabbiadini, infortunatosi di recente, e Morten Thorsby, leader del centrocampo.