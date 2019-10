Sampdoria, Iachini: “Sarei felice di tornare in blucerchiato”

La Sampdoria si interroga sul proprio futuro. Dopo l’addio a Eusebio Di Francesco, i blucerchiati sono ancora senza guida tecnica. Una timida candidatura arriva attraverso i microfoni di Telenord da parte di un ex allenatore. Si tratta di Beppe Iachini. Queste le sue parole: “L’unica cosa che posso dire con certezza è che sarei felice di tornare per il rapporto, la stima, l’affetto e il cuore. Si è instaurato un grande rapporto con questo ambiente, con tutta la tifoseria per quello che abbiamo vissuto. La Sampdoria è nel mio cuore faccio il tifo per lei e posso solo augurarle le migliori felicità e fortune.”