Sampdoria, Ihattaren: “Farò di tutto per i fan e per questa maglia”

Prime parole del nuovo arrivato in casa blucerchiata

«Spero di metterci poco tempo per dimostrare ai tifosi cosa sono in grado di fare. Voglio vincere tante partite e giocare un bel calcio, mostrando a tutti chi è Mohamed». Mohamed di cognome fa Ihattaren, ha 19 anni e le idee chiarissime, oltre ad un curriculum già di tutto rispetto. Calciatore offensivo, mancino sopraffino e tecnica sopra la media, arriva alla Sampdoria – via Juventus – dal PSV, con un bagaglio di 74 presenze e 10 reti tra i professionisti.

Visione. «Sono molto contento di essere qui – continua il talento classe 2002, nato nei Paesi Bassi ma di origine marocchina -. Conosco la Samp, so che siamo in una città di mare, un posto bellissimo per un grande club. Io sono un calciatore tecnico, con un buon tiro e una buona velocità palla al piede. Ho visione di gioco: vedo le cose velocemente. L’obiettivo? Farò di tutto per i fan e per questa maglia».