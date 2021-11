Sampdoria, Ihattaren pensa al ritiro dopo la morte del padre

Ihattaren atteso dalla Sampdoria invano finora

SAMPDORIA - La permanenza in Olanda a Utrecht, nel suo paese nativo, rende difficile un possibile ritorno in Italia di Ihattaren. L'ex giocatore del PSV è stato preso dalla Juventus in estate e girato in prestito ai blucerchiati, senza però grandi risultati infatti non ha collezionato nemmeno una presenza in Serie A, a causa della sue precaria forma fisica.