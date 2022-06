Sampdoria, il bilancio di Caputo: “Stagione difficile ma ancora in doppia cifra”

MESSAGGIO - L'attaccante, autore di 11 reti, alcune molto importanti in chiave salvezza, ha tracciato un bilancio della sua stagione e dei suoi numeri degli ultimi anni: "Da qualche giorno sono in vacanza con la mia famiglia e mi fermo a riflettere sulla strada fatta. E' stata una stagione difficile… ho lottato per i miei compagni, per il club e per i nostri tifosi", le parole di Caputo. "Per il 4° anno di fila ho raggiunto la doppia cifra in serie A… e sono orgoglioso di questo risultato che ripaga i tanti sacrifici".