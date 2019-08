Sampdoria, il congedo di Rafael sui social: “Club che resterà nel mio cuore”

L’esperienza di Rafael Cabral Barbosa con la maglia della Sampdoria è durata una sola stagione, ma è bastata per innescare fra le parti un rapporto saldo e pieno di aspetti positivi, nonostante il pochissimo spazio avuto in campo. Lo si evince dal post che il portiere brasiliano classe ’90 ha pubblicato sul proprio profilo Instagram per congedare i blucerchiati: “Grazie Sampdoria! Ringrazio Dio per aver indossato questa maglia e per aver conosciuto persone eccezionali, questa società rimarrà per sempre nel mio cuore! Ti voglio bene Samp, adesso una nuova sfida! Sarò sempre un vostro tifoso”. Nell’ultima stagione, con Giampaolo in panchina, Rafael ha giocato solo 4 partite, di cui 2 in Serie A e altrettante in Coppa Italia. L’estremo difensore, stando alle ultime news di mercato, si accaserà al Reading, formazione della seconda serie inglese.