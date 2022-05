Sampdoria, il retroscena: Ferrero ha scritto a Lanna per lamentarsi della stagione

Il retroscena sull'ex presidente

Ha dell'incredibile il retroscena svelato in queste ore da diversi media che citano Il Secolo XIX. In casa Sampdoria sarebbe andato in scena uno scambio di vedute molto particolare. In realtà sarebbe stato un qualcosa di unilaterale dato che alla "lettera" dell'ex presidente Massimo Ferrero per l'attuale numero uno Marco Lanna non sarebbe giunta risposta.