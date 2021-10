Sampdoria, il rientro di Damsgaard è un’incognita: out ancora un mese circa

Il danese starà fuori ancora un mese circa

Tanti rumors in merito all'attacco della Sampdoria che tra Quagliarella, Caputo e Gabbiadini non sta trovando grossi spunti offensivi. In tal senso, alla squadra di Roberto D'Aversa sta mancando l'apporto del giovane Mikkel Damsgaard che negli ultimi mesi, soprattutto all'Europeo, aveva fatto vedere di aver avuto una crescita esponenziale. Il calciatore, infortunatosi con la Danimarca e non ancora tornato in gruppo, preoccupa l'ambiente blucerchiato.

Dopo il problema in Nazionale, infatti, si era parlato dei primi giorni di novembre come data per il suo rientro in campo. Eppure le cose non sembrano andare per il verso giusto. Secondo Il Secolo XIX, il rientro di Damsgaard adesso sarebbe slittato a fine novembre. Il contemporaneo caso Ihattaren, e l'infortunio di Verre, sembrano complicare parecchio i piani di mister D'Aversa, almeno nell'immediato. Il danese dovrebbe dunque saltare ancora diverse gare, comprese le delifcate sfide contro Torino, domani, e Bologna la settimana successiva. Da capire se il fantasista potrà essere a disposizione per le partite successive dove la Sampdoria sarà chiamata ad un tour de force non indifferente tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre con Salernitana, Verona, Fiorentina e Lazio nel giro di due settimane.