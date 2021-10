Sampdoria, il sogno di Ekdal: “Vorrei giocare nel Djurgarden un giorno”

Il centrocampista svedese vuole tornare in Patria

Lo svedese, vice capitano della Nazionale, ha avuto modo di rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportbladet facendo riferimento ad un possibile ritorno in patria in futuro: "Sono un Djurgård da quando ero un ragazzino e sarebbe stato fantastico giocare per il Djurgarden nell’Allsvenskan", ha ammesso Ekdal. Un sogno che un giorno potrebbe realizzarsi: "Se succederà e quando accadrà non lo so, ma è una porta aperta che voglio tenere e che vedo come un’alternativa realistica per i prossimi anni".