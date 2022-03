Sampdoria, il vicepresidente Romei: “Abbiamo due obiettivi per questa stagione”

Parla il vicepresidente blucerchiato

"Ho ricevuto una telefonata dal trustee Vidal, mi ha chiesto se fossi disponibile. Devo presumere che in questa scelta abbia inciso la mia conoscenza del mondo Samp e il fatto che avrei potuto dare un contributo specialmente nel contesto della situazione di difficoltà che si era creata", ha detto Romei . "Come sempre do e darò il massimo, con entusiasmo e dedizione, per il bene della Sampdoria, società che mi è entrata nel cuore, un pezzo importante della mia vita. Mi consenta un richiamo: concentriamoci tutti sul presente più che sul passato".

Sulla stagione della Sampdoria e gli obiettivi, Romei ha spiegato: "Gli obiettivi sono due: mantenere la categoria e la situazione economica il più in equilibrio possibile, tenendo conto che il Covid ha impattato su tre stagioni e sapendo che la società è in vendita. Della cessione se ne occupa solo Vidal che sono certo svolgerà al meglio questo ruolo. Ne parliamo con lui, ma non è materia di diretta competenza del CdA. Sappiamo quello che ci dice, che il processo di vendita sta avendo un'accelerazione, ma non sappiamo se e quando si finalizzerà. Fino ad allora il nostro dovere è fare il meglio possibile evitando operazioni che potrebbero in qualche modo danneggiare o compromettere la vendita. Se non arriverà il nuovo proprietario, ci saremo ancora noi almeno fino alla fine dell'esercizio. Se arriverà, rimetteremo il mandato e deciderà lui, come è giusto che sia".