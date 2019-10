Sampdoria, in arrivo Bertolacci in attesa di capire quale sarà il nuovo allenatore

Arriverà a Genova nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 7 ottobre, Andrea Bertolacci. Lì effettuerà l’ultima parte di visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà alla Sampdoria per una stagione (con opzione per la seconda). In attesa al contempo di sapere chi ci sarà in panchina: Eusebio Di Francesco sta per risolvere il contratto con la società di Massimo Ferrero, con Beppe Iachini che diventa favorito numero uno alla sostituzione, essendo quasi sfumata la pista che portava a Stefano Pioli, promesso sposo dell’altra panchina genovese, quella del Genoa. Chiunque ci sarà, il centrocampista Bertolacci sarà a sua disposizione: classe ’91, arriva dopo la sfortunata parentesi al Milan, durata tre stagioni. Nella scorsa annata ha accumulato appena 4 presenze, tutte in Europa League.