Sampdoria, infortunio per Bereszynski con la Polonia: guaio al ginocchio, torna nel 2020

Quanti guai sta portando alle squadre di Serie A quest’ultima pausa per le Nazionali del 2019. I casi più eclatanti sono stati quelli di Pjanic e Alex Sandro per la Juventus e Kouamé per il Genoa, ma anche la Sampdoria lamenta un infortunio per uno dei titolari, Bartosz Bereszynski, che con ogni probabilità tornerà a disposizione di mister Ranieri soltanto nel 2020. È stato il capo ufficio stampa della Polonia a rendere noto che il terzino 27enne è rimasto vittima di un problema al ginocchio nel ritiro della Nazionale: nel post su Twitter, qui sotto riportato, si legge che “ci sono danni al menisco e necessita un intervento di artroscopia. Tornato alla Sampdoria per iniziare le cure, dovrà rimanere lontano dai campi per 5-6 settimane”.