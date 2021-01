Sampdoria-Inter diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Sampdoria-Inter si gioca oggi, mercoledì 6 gennaio 2021 alle ore 15.00. Il match sarà valido per la 16^ giornata di Serie A. Padroni di casa volenterosi di fare bene dopo il recente k.o. con la Roma, ospiti col desiderio di tornare in vetta alla classifica almeno per qualche ora prima di sapere l’esito della sfida del Milan.

Sampdoria-Inter, le probabili formazioni

Formazioni praticamente decise con pochi dubbi in entrambe le squadre. Sampdoria che scenderà in campo con Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Jankto; Keita, Quagliarella. L’Inter, invece, dovrebbe vedere protagonisti Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Darmian; Lautaro Martinez, Sanchez. Niente Lukaku, dunque, per Conte che non rischierà il suo bomber dopo la contrattura rimediata nella sfida col Crotone.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Jankto; Keita, Quagliarella.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Darmian; Lautaro Martinez, Sanchez.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita tra Sampdoria e Inter si giocherà, come detto, oggi mercoledì 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Fischi d’inizio previsto per le ore ore 15.00. Si giocherà allo stadio Marassi di Genova, che come sempre ormai sarà a secco di pubblico a causa della pandemia da coronavirus. L’arbitro della sfida sarà Valeri. Sampdoria-Inter sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky Sport, sarà visibile sul canale numero 202, ovvero Sky Sport Serie A. La partita sarà trasmessa anche sul canale Sky Sport, posizione numero 252 del satellite.

La partita tra Sampdoria e Inter potrà essere seguita non soltanto in tv, ma anche in streaming come sempre: gli abbonati a Sky potranno infatti utilizzare l’applicazione gratuita SkyGo su dispositivi come computer, smartphone o tablet.

Esiste poi un’altra alternativa per assistere a Sampdoria-Inter, ovvero Now TV, tramite l’acquisto di uno dei pacchetti dedicati, purché comprenda ovviamente la partita in questione.