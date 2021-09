Sampdoria-Inter, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali per il lunch match

Inizia la domenica di Serie A. Alle 12.30 è tempo di Sampdoria-Inter . Mister Roberto D'Aversa e mister Simone Inzaghi hanno annunciato i 22 che scenderanno in campo per questo anticipo della terza giornata.

Subito in campo il neo arrivato in casa blucerchiata Ciccio Caputo che in avanti farà coppia con Quagliarella. In difesa c'è Bereszynski a destra. Presente l'ex Candreva. Nell'Inter è Dimarco a prendere il posto dell'infortunato Bastoni. In avanti Lautaro Martinez c'è nonostante il ritorno dal sudamerica solo poche ore fa. Con lui Dzeko confermato. In mezzo i soliti Barella e Brozovic con Calhanolgu.