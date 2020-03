Sampdoria, Jankto: “15 contagi in squadra, forse anche io sono infetto”

E’ emergenza Coronavirus anche nel mondo del calcio. Tra le squadre più colpite del nostro torneo c’è la Sampdoria, con il centrocampista Jakub Jankto che ha così parlato a sport.cz.

CONTAGI – “Sono chiuso in un appartamento con tutta la mia famiglia. La cosa fastidiosa è che non possiamo andare da nessuna parte, siamo in uno spazio limitato. Trascorriamo la maggior parte del tempo in soggiorno, non possiamo fare altro e dobbiamo sopportare la situazione. In Italia la situazione è spaventosa, quasi ogni giorno ci sono migliaia di contagiati e centinaia di morti. La situazione sta peggiorando, difficile sapere quando finità. Alla Sampdoria sono state già infette quindici persone, ma il numero potrebbe essere ancora più alto. Forse ho il virus e non lo so ancora, ma mi sento bene”.