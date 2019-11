Sampdoria, Jankto: “Con Ranieri più fiducia e serenità. Sfida all’Udinese? Dobbiamo…”

Classica sfida all’ex per il centrocampista Jakub Jankto, oggi alla Sampdoria, ma che domenica 24 novembre, alle ore 18, sfiderà l’Udinese, club in cui ha militato dal 2016 al 2018, totalizzando 11 gol in 69 presenze (considerando tutte le competizioni, Serie A e Coppa Italia). “Con mister Ranieri abbiamo più fiducia, è una grandissima persona oltre che un ottimo tecnico – ha detto il 23enne ceco ai microfoni di Sky Sport -. In campo si vede maggiore serenità, abbiamo inanellato tre risultati utili consecutivi. Vogliamo uscire da questa situazione di classifica negativa. Udinese? Conosco bene la squadra che affronteremo, non sarà facile, dovremo stare attenti sulle loro ripartenze. Credo che siamo più forti, ma solo se giocheremo come sappiamo potremo arrivare al successo”.