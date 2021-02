Sampdoria, Jankto dai graffiti per strada all’opera per Bryant: “Una cosa bella dopo aver preso schiaffi da giovane…”

Jakub Jankto si racconta e lo fa affrontando diversi temi legati alla sua vita, non solo da calciatore. Il centrocampista della Sampdoria ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni di Tuttosport in cui ha parlato della sua crescita dentro e fuori dal campo…

Jankto: dai graffiti per strada all’opera per Bryant

“Sin da bambino ho sempre preso carta e penna per disegnare. A 14 anni facevo i graffiti ed ero un ragazzino un po’ ribelle”, ha raccontato Jankto. “Insieme ad alcuni amici andavamo in giro a disegnare sui muri di Praga. Facevamo gli artisti di strada. Ma poi un giorno ho beccato degli schiaffi dalla polizia, dai miei genitori, dai miei allenatori…”. E da lì tutto è cambiato con l’attuale centrocampista della Sampdoria che ha usato la sua passione per l’arte per una giusta causa: un’opera sul compianto Kobe Bryant andata all’asta per aiutare i bambini dell’ospedale Gaslini di Genova: “Sono rimasto molto contento di questa cosa. Mi ha fatto molto piacere dipingere questo quadro di Kobe Bryant. È stata una cosa molto bella fatta per i bambini. Ha molto più senso fare questo piuttosto che fare il cretino per strada. Prima facevo danni, ora aiuto gli altri”.

Dall’extra calcio, al campo. Spazio anche alla Sampdoria: “Stiamo bene e il clima nello spogliatoio è bello. Non tutti parlano in italiano ma comunichiamo in inglese. Ad essere amici ci aiutano i risultati, se le cose vanno bene in campo anche l’umore è perfetto”. Da buon blucerchiato non poteva mancare un pensiero anche al prossimo derby della Lanterna che sarà senza pubblico: “Ci teniamo molto a fare bene perché abbiamo perso le ultime due stracittadine su tre. Vogliamo la rivincita e conquistare i tre punti. L’obiettivo è vincere per i nostri tifosi “.