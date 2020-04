Sampdoria, Jankto: “Mi manca il campo, ma la priorità è la salute. ESports? Non rinuncio mai a… me stesso”

Tornare in campo, ma solo in condizioni di sicurezza. Questo, in sintesi, il pensiero del centrocampista della Sampdoria Jakub Jankto, impegnato a rappresentare i blucerchiati nel torneo Waiting for eSeria A ed intercettato dai microfoni di Sampnews24.com.

RIPRESA – “Vorrei tornare a giocare sul campo, ma adesso la priorità è la salute della gente. Il torneo di eSports? La Sampdoria mi ha mandato la convocazione ed io sono stato felice di rispondere presente. Cercherò di dare il massimo, come faccio in campo. Di chi non posso fare a meno? Non rinuncio mai a me stesso… La carta di Jankto è sempre nella mia rosa, ma la metto solo in panchina per portare un po’ di fortuna”.