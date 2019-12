Sampdoria-Juventus, Cristiano Ronaldo fa l’esordio a Marassi: prima di lui altri 20 vincitori del Pallone d’Oro…

Sampdoria-Juventus sarà anche la prima volta di Cristiano Ronaldo a Marassi. Il portoghese si prepara a fare conoscenza con un nuovo stadio che ancora manca alla sua personalissima collezione. Il Luigi Ferraris è pronto ad accoglierlo, nella speranza che il cinque volte Pallone d’Oro non incida troppo sulla gara come, magari, hanno fatto invece altri storici vincitori dell’ambito trofeo.

Come riporta Il Secolo XIX, infatti, prima di CR7, sono stati ben 20 i vincitori del Pallone d’Oro a mettere piede sul campo genovese. Da Luisito Suarez a Omar Sívori, passando per Gianni Rivera, Rummenigge e Paolo Rossi. Arrivando poi a Michel Platini e agli olandesi Gullit e Van Basten. Ma anche Lothar Matthäus, Papin, Roberto Baggio, Stoichkov, Weah, Ronaldo (il Fenomeno), Zidane, Figo, Nedved, Shevchenko, Ronaldinho e Fabio Cannavaro.

Particolare focus sugli “juventini” che hanno giocato a Genova. Michel Platini ha vinto il Pallone d’Oro per tre anni di fila nel 1983, 1984 e 1985 ma al Ferraris non ha mai inciso e, anzi, non ha neppure mai vinto (3 pareggi e una sconfitta). Paolo Rossi in casa blucerchiata non ha mai fatto gol. Arrivando ai più recenti, ecco Pavel Nedved, attuale vicepresidente bianconero. Vincitore del Pallone d’Oro nel 2003 che, a Marassi, ha avuto più fortuna senza mai perdere una gara: 2 vittorie, 2 pareggi e anche una rete. Fabio Cannavaro, invece, è stato l’ultimo Pallone d’Oro a giocare a Marassi. Per lui un ko per 1-0 in un Sampdoria-Juventus deciso da Antonio Cassano.

Curioso, invece, come sottolinea il quotidiano di Genova, come Ricardo Kakà, Pallone d’Oro 2007 a Marassi giocò e segnò ma prima di diventare ufficialmente vincitore del trofeo e volare a Parigi per essere premiato.