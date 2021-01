Sampdoria-Juventus diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Sampdoria-Juventus si gioca oggi, sabato 30 gennaio 2021 alle ore 18.00. La sfida sarà valida per la 20^ giornata di Serie A, ovvero la prima del girone di ritorno del massimo campionato italiano. A Genova, i bianconeri giocano con la voglia di riagganciare le primissime posizioni. I padroni di casa, ovviamente, proveranno a dire la loro per proseguire nel buon momento di forma.

Sampdoria-Juventus, le probabili formazioni

Le squadre sembrano essere già ben chiare nella testa degli allenatori. La Sampdoria di Ranieri dovrebbe scendere in campo con Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Keita, Quagliarella. Per quanto riguarda la Juventus di Pirlo, invece, Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo dovrebbero essere i titolari.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Keita, Quagliarella.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Il match tra Sampdoria e Juventus si giocherà, come detto, oggi sabato 30 gennaio 2021 alle ore 18. Appuntamento al Ferraris di Genova per il ventesimo turno di campionato: match ancora una volta a porte chiuse a causa dell’emergenza pandemica da coronavirus. Sampdoria-Juventus verrà trasmesso in diretta televisiva dell’emittente satellitare Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Come di consueto, sarà possibile seguire la gara anche in diretta streaming mediante Sky Go, disponibile sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, utilizzando quindi la app per sistemi iOS e Android, sia su pc o notebook. In questo caso bisognerà collegarsi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

Un’alternativa per vedere Sampdoria-Juventus in streaming è rappresentata da Now TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra i quali anche le partite di Serie A, tramite l’acquisto di uno dei pacchetti proposti.