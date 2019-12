Sampdoria-Juventus, le formazioni ufficiali

In campo alle ore 18.55 il primo anticipo della diciassettesima giornata del campionato di Serie A, Sampdoria-Juventus. Si gioca così presto per il fatto che domenica pomeriggio i bianconeri saranno impegnati a Riyad, in Arabia Saudita, per la Supercoppa Italiana contro la Lazio. Sarri, come contro l’Udinese, opta per il “Dygualdo”, e quindi il tridente pesante con Dybala-Higuain-Cristiano Ronaldo; per mister Ranieri, invece, fuori sia Quagliarella che l’uomo-derby Gabbiadini e tandem d’attacco quindi composto da Ramirez e Caprari. Tante, insomma, le sorprese di queste formazioni.

Le formazioni ufficiali:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Ferrari, Murillo, Colley, Murru; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Ramirez, Caprari. All. Ranieri

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri