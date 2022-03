Sampdoria-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 18 la sfida di Serie A

Sampdoria-Juventus si gioca oggi, sabato 12 marzo alle ore 18 per la 29esima giornata di Serie A. Sfida importante a Marassi tra i blucerchiati di mister Giampaolo e i bianconeri di Allegri che dovranno anche dare uno sguardo alla prossima sfida di Champions League tra qualche giorno.

Sampdoria-Juventus, probabili formazioni

Formazioni quasi decise per entrambi i tecnici. Padroni di casa con Caputo-Quagliarella in avanti e quasi certamente Sensi sulla trequarti. La Juventus ha il dubbio in attacco dove uno tra Vlahovic, Morata e Kean potrebbe riposare. Il serbo è il candidato numero uno a iniziare dalla panchina ma non sono escluse sorprese.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby; Sensi; Caputo, Quagliarella.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Morata, Vlahovic.

Dove vedere il match

Sampdoria-Juventus è in programma, come detto, oggi sabato 12 marzo allo Stadio 'Luigi Ferraris' di Genova. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 18. La gara saà valida per la 29^ giornata di campionato.

Il confronto di Serie A tra blucerchiati e bianconeri verrà trasmesso in diretta su DAZN: i clienti abbonati potranno seguire la partita scaricando l'app di DAZN su smart tv compatibile oppure collegando il televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come Xbox o PlayStation, o in alternativa tramite dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Attraverso DAZN sarà possibile seguire la gara di 'Marassi' anche in diretta streaming: sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook, oppure scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone o tablet.