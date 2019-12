Sampdoria-Juventus streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 18 dicembre

Sampdoria-Juventus, si gioca a Marassi oggi mercoledì 18 dicembre alle 18,55 il match valido per la 17^ giornata di Serie A. Super anticipo dovuto all’imminente impegno dei biancori contro la Lazio in Supercoppa. Padroni di casa che cercano conferme dopo la vittoria nel derby con il Genoa. Ospiti reduci dall’aggancio in vetta all’Inter e desiderosi di rimettersi al comando.

Sampdoria-Juventus, le probabili formazioni – Ranieri dovrebbe puntare per la sua Sampdoria sul 4-3-1-2 e dar spazio dal 1′ in attacco al match-winner del Derby della Lanterna, Manolo Gabbiadini. Con lui Fabio Quagliarella. I due saranno supportati da Ramirez. Dubbio in mezzo al campo con Ekdal acciaccato. In difesa, davanti ad Audero ci saranno Colley e Ferrari. La Juventus si affiderà a Buffon tra i pali. Szczesny non è stato convocato. In difesa Cuadrado, Bonucci, de Ligt e Alex Sandro anche se uno dei centrali potrebbe riposare e lasciare spazio a Demiral o Rugani. In mezzo al campo torna Pjanic dopo la squalifica. In avanti, Bernardeschi con Dybala e Cristiano Ronaldo. Higuain parte dalla panchina.

Sampdoria-Juventus streaming e diretta tv – Il match Sampdoria-Juventus sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv da Sky nello specifico si potrà vedere la gara sui canali Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre e su Sky Sport al numero 251 del satellite. Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming grazie a Sky Go disponibile anche su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. Inoltre, esiste l’opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva dell’emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.