Sampdoria, Keita amareggiato: “Avrei scambiato il mio gol con una vittoria”

L'attaccante dei blucerchiati analizza il disastro della squadra contro l'Inter

La Sampdoria cola a picco contro l'Inter. I blucerchiati incassano un k.o. durissimo, con un 5-1 che lascia l'amaro in bocca. Non è bastato il gol di Keita Balde, ex della gara, per ravvivare l'incontro. Troppo superiori i campioni d'Italia.