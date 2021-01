Sampdoria, Keita esulta e aspetta la Juventus: “Vogliamo fare il colpo come con l’Inter…”

Keita Balde fa festa insieme alla sua Sampdoria dopo il successo ottenuto a Parma contro i ducali. Bel 2-0 al Tardini per gli uomini di Claudio Ranieri e testa già alla prossima gara. Sembra essere già concentrato sulla Juventus l’attaccante senegalese che ai microfoni del canale ufficiale del club carica se stesso e tutto l’ambiente.

Keita Balde: “Con la Juventus per fare il colpo”

“Abbiamo ottenuto una vittoria molto importante, la volevamo a tutti i costi. Ci siamo allenati per questo”, ha commentato Keita Balde. “Nel calcio bisogna imparare a soffrire come squadra per poter vincere. Io sono venuto qua per mettermi a disposizione della squadra e del mister. Provo a dare una mano in ogni posizione, poi decide il mister dove mettermi. Sono quasi al 100%. Spero di esserlo presto. Voglio fare sempre meglio. Gol? Voglio fare bene, poi se vengono meglio ancora”.

E in ottica futura: “Siamo una squadra forte, soprattutto in avanti. Voglio dedicare il gol a tutti quanti i ragazzi e a Gaston (Ramirez ndr) che mi ha dato l’assist. Sabato contro la Juventus ci aspetta una grande sfida. La Juve è il club più grande d’Italia ma andremo senza paura a giocarci la gara. E come contro l’Inter proveremo a fare il colpo“.