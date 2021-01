Sampdoria, Keita: “Ranieri ci ha dato grande mentalità. Sappiamo soffrire”

La Sampdoria fa l’impresa sgambettando l’Inter in un pomeriggio clamoroso. I blucerchiati piazzano un colpo importante in ottica salvezza, rallentando bruscamente la rincorsa dei nerazzurri verso la vetta. Decide a sorpresa la rete di un ex come Keita Balde.

CONCENTRAZIONE

L’esterno offensivo dei blucerchiati racconta le sue impressioni ai canali ufficiali del club: “Oggi c’è stata una grande Inter ma anche una grande Samp. Siamo pronti per lottare contro tutti, siamo consapevoli della forza della squadra e se ci siamo tutti, con questo atteggiamento, non temiamo nessuno. L’azione del mio gol? Una bellissima azione di squadra, Darmsgaard ha fatto benissimo e sono felice per lui. Io non guardo nessuno, penso solo a segnare e lavorare per la squadra. Serve saper soffrire, siamo una squadra compatta, tosta, dura, con una grande mentalità data dal mister. Siamo disposti a soffrire e oggi si è visto. Le prossime partite saranno forse ancora più difficili di quella di oggi, dovremo dare tutto sul campo”.