Sampdoria, la contestazione a Ferrero prosegue anche a Natale. Lo striscione schock

Non è certamente un Natale sereno per il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Nella notte fra il 24 il 25 dicembre, infatti, è apparso uno striscione shock a Genova in cui si contesta (e si minaccia) il patron blucerchiato: “25 dicembre, pranzo di Natale. Ferrero scegli bene il tuo locale”. I tifosi della Samp continuano a ritenere Ferrero colpevole per non aver ceduto la società alla cordata capeggiata da Gianluca Vialli. Proprio ieri, il presidente aveva mandato un messaggio di auguri di buon Natale a tutti i sostenitori attraverso il canale Telenord: “Io voglio fare un augurio, che i tifosi della Sampdoria non me ne vogliano, a Genova, a questa città meravigliosa, felliniana, sospesa. Una città che ringrazio, che sono sei anni che mi ospita anche se qualche volta mi contestano perché mi amano”.