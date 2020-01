Sampdoria, la prima da titolare di Augello: “Mi sono venuti i crampi da quanto ho corso… Ora sotto con gli esami all’università”

Una gara da ricordare per Tommaso Augello. Il difensore della Sampdoria, in occasione del match interno contro il Sassuolo, è sceso in campo per la prima volta da titolare in Serie A, offrendo una prestazione più che positiva. Il giocatore, nelle scorse ore, ha rilasciato un’intervista a Il Secolo XIX. Queste le sue parole.

PRESTAZIONE – “Dovevo marcare Berardi e, come mi aveva suggerito il mister, ho provato anche a spingere, in modo da farlo un po’ arretrare. Alla fine mi sono venuti i crampi, ma va bene così: vuol dire che ho corso”.

UNIVERSITA’ – “Adesso sto preparando Geopolitica, ma ancora non so quando riuscirò a dare l’esame. Conciliare carriera e studi non è facile, ma ci provo. Oggi vivo di calcio, ma dopo, quando la carriera sarà finita, voglio fare altro”.

“LOTTERIA” PRAET: IL CENTROCAMPISTA METTE IN PALIO UNA MAGLIA AUTOGRAFATA DELLA… SAMPDORIA