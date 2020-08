Sampdoria, la promessa di Ferrero ad un tifoso: “Farò squadra che non ci faccia più soffrire”

Una stagione lunga e complicata quella della Sampdoria. Un avvio molto negativo, culminato con l’esonero di Di Francesco e l’arrivo di Claudio Ranieri. Tanta fatica, ma alla fine, salvezza centrata, neppure con troppo affanno. Nonostante questo, tifosi e tutto l’ambiente del Doria preferirebbero non rivivere un’annata così. Ecco perché qualcuno ha pensato bene di scrivere direttamente al presidente Massimo Ferrero con un’esplicita richiesta.

Ferrero risponde a tifoso via social

Simpatico botta e risposta social su Twitter tra il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e un tifoso blucerchiato. Tema centrale la squadra della prossima stagione con l’obiettivo, magari, di non soffrire per la salvezza ma anzi, di aspirare a qualcosa in più. “Presidente mi raccomando faccia una squadra che non abbia non solo come obbiettivo la salvezza”. Pronta la risposta del patron blucerchiato: “Ci può contare, sono stato troppo male. E non ho più voglia di soffrire. Dajeeeeee Sampdoria”.

Promessa fatta. Ora spetta al numero uno rispettarla e fare grande la Sampdoria.

