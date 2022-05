Sampdoria, la ‘promessa’ di Sabiri per il prossimo anno

Le parole del calciatore tra presente e futuro

Intervistato da Il Secolo XIX, Abdelhamid Sabiri , attaccante della Sampdoria , ha parlato della sua stagione con la maglia blucerchiata ma anche del suo futuro con un obiettivo che sa tanto di promessa per le prossime annate in Serie A.

Sull'approdo nella Genova blucerchiata, il calciatore ha detto: "Mi piace molto, sono felice. Anche io 15 anni fa ammiravo i giocatori della prima squadra. Giocavo sempre a calcio in strada con gli amici, per divertimento: quando sei giovane è il primo obiettivo".

Sull'annata vissuta sul campo, la lotta per non retrocedere e il derby decisivo, Sabiri ha aggiunto: "Salvezza? Ho visto solo la gara del Cagliari ma ero sereno, convinto che potevamo battere la Fiorentina. Qui sto bene, la Samp mi piace: negli ultimi 3-4 mesi non abbiamo giocato molto bene ma la squadra è forte e appena abbiamo avuto la testa più libera e si è visto". E ancora: "Il derby? È stato molto importante e mi fa molto piacere aver dato gioia ai tifosi", ha detto in riferimento al suo gol. "Ma per me segnare con il Genoa o contro un’altra è uguale: le gare valgono sempre tre punti".