Sampdoria, Lanna: “Fiorentina match spartiacque. Salvezza, poi guardiamo al futuro”

Parla il patron blucerchiato

Redazione ITASportPress

Intervista a Repubblica per il presidente della Sampdoria Marco Lanna che ha commentato le ultime due sfide della stagione che attendolo la squadra di Giampaolo. Prima la Fiorentina, poi l'Inter all'ultimo turno. Il prossimo match contro la Viola, però, sembra quello decisivo per mettere la parola fine sulla artimetica salvezza.

"Futuro? Parlare ora non avrebbe senso, aspettiamo lunedì la gara con la Fiorentina perchè questa è una partita spartiacque. Tutto ciò che accadrà da fine campionato in poi dipenderà dall’esito di questa sfida. La salvezza è il primo passo per un futuro migliore", ha detto Lanna.

Sull'ipotesi penalizzazione: "Tutte le pendenze sono o saranno onorate. Nessun pericolo di punti di penalizzazione. E per l’iscrizione non ci saranno problemi".

Ancora sulla partita contro la Fiorentina: "Vincendo, chiuderemmo la pratica salvezza, senza bisogno di fare calcoli. Questa deve essere la mentalità, pensare solo a noi stessi, a prescindere da quello che potrà succedere alle altre squadre, anche se so benissimo che una certa combinazione di risultati potrebbe farci scendere in campo già salvi. Ma noi non dobbiamo tenerne conto. Dopo un anno così sofferto, travagliato, bisogna chiudere in bellezza".

Sui tifosi: "La gente conosce l’importanza di questa partita, che è un po’ come il derby. Mi aspetto uno stadio pieno, una bolgia, tante volte il pubblico della Samp ha vinto le partite con il suo sostegno o perlomeno ha dato una grossa mano. Come società stiamo facendo di tutto per favorire l’affluenza, rendere l’ambiente fantastico per noi e ostile per i viola, e nell’immediata vigilia potrebbe esserci qualche altra sorpresa".