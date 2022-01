Sampdoria, Lanna: “Grande emozione per la mia prima a Marassi da presidente”

Parola il neo numero uno del club blucerchiato

A margine di Sampdoria-Cagliari, gara della 20^ giornata di Serie A che verrà disputata alle 12.30 odierna, il neo presidente blucerchiato Marco Lanna ha parlato ai microfoni di DAZN della sua prima sfida da patron, ma anche del caos che sta colpendo le varie squadre per via dei contagi da Covid e le decisione delle varie ASL di bloccare alcune società impendendo la disputa dei match in programma.