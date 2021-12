Sampdoria, Lanna: “Grandissima gioia, ho il cuore blucerchiato”

Prime parole del nuovo patron blucerchiato

Dopo la nomina di Marco Lanna nuovo presidente del Catania, sono giunte le prime dichiarazioni del patron blucerchiato: «È una grandissima gioia ed una fortissima emozione, il mio cuore è sempre stato blucerchiato». Lanna, nato a Genova 53 anni fa, dal 1987 al 1993 è stato difensore della Sampdoria (insieme a una piccola parentesi nel 2022 a fine carriera). È cresciuto nel settore giovanile blucerchiato, adesso per lui una nuova avventura nella società. Nella stagione magica dello scudetto ottenuto dalla Sampdoria nel 1991 era stato uno dei giocatori più importanti della squadra, collezionando 26 presenze. Poi era tornato alla Samp nel gennaio del 2002 per dare una mano quando i liguri erano in Serie B: in totale ha indossato 133 volte la maglia della Sampdoria.