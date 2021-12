Sampdoria, Lanna il nuovo presidente

L'ex calciatore succede a Massimo Ferrero

La Sampdoria ha un nuovo presidente che succede a Massimo Ferrero travolto da una inchiesta giudiziaria. Si tratta di Marco Lanna, ex calciatore blucerchiato che ha superato allo sprint Nicolini. Nel CdA della Sampdoria anche Romei, Bosco e Panconi. La seduta si è svolta in videoconferenza a Mestre, nello studio del commercialista Gianluca Vidal, trustee del trust Rosan che custodisce la UC Sampdoria SpA nel quadro delle procedure concordatarie in corso relative ad altre aziende del gruppo Ferrero.

Genovese, 53 anni, ex calciatore cresciuto proprio in maglia blucerchiata, è stato vincitore della Coppa delle Coppe 1990, dello Scudetto 1991 e delle edizioni 1988 e 1989 della Coppa Italia, oltre che finalista in Coppa Campioni 1992, in Coppa Coppe 1989 e in Supercoppa Europea 1990. Ha vestito anche le maglie di Roma, Salamanca e Real Saragozza, prima di fare ritorno alla Sampdoria nel 2001/02 per contribuire a salvarla dalla C.