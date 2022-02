Il patron blucerchiato a 360° tra passato, presente e ambizioni future

Marco Lanna ha un sogno per la sua Sampdoria : tornare a vederla splendere come quando giocava lui... Il presidente blucerchiato è stato intervistato da Il Secolo XIX commentando diverse tematiche legate al mondo blucerchiato: dall'aspetto sportivo in questa stagione, fino ai programmi futuri tra ambizioni e cessione della società.

PROGETTO - "Noi oggi non possiamo acquistare i giovani migliori. Dobbiamo costruirceli in casa, investendo sul settore giovanile, e qualcuno andare a prendercelo fuori. E fidelizzare i calciatori di esperienza. Bisogna ricreare quella stessa idea lì di Sampdoria. Se viene percepita come un punto darrivo, una tappa di un percorso di crescita e non di trading, magari ci credono. In cinque o sei anni la Samp di Mantovani vinse lo scudetto. Non dico che la Samp può puntare allo scudetto, ma potrebbe diventare come l'Atalanta".